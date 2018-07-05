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В Литве суд оправдал чиновника, оскорблявшего россиян
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В Литве суд оправдал чиновника, оскорблявшего россиян 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вильнюсский участковый суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса Дарюса Келу по делу о разжигании ненависти к русскому народу, пишет Sputnik Литва.
Уголовное дело на Келу было заведено из-за его постов в соцсетях, в которых он называл Россию врагом Литвы и остального мира, оскорблял российского президента и жителей. Кроме того, он называл Россию «страной нищеты, голода и неудачников». Подозреваемому грозил срок до двух лет лишения свободы.
Вильнюсский суд заявил, что в действиях чиновника не обнаружено состава преступления, а большинство его комментариев были направлены не против всех россиян, а против российских военных.
В суде также объявили, что приговор может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.
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