В Литве суд оправдал чиновника, оскорблявшего россиян

Уголовное дело на Келу было заведено из-за его постов в соцсетях, в которых он называл Россию врагом Литвы и остального мира, оскорблял российского президента и жителей. Кроме того, он называл Россию «страной нищеты, голода и неудачников». Подозреваемому грозил срок до двух лет лишения свободы.

Вильнюсский суд заявил, что в действиях чиновника не обнаружено состава преступления, а большинство его комментариев были направлены не против всех россиян, а против российских военных.

В суде также объявили, что приговор может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.