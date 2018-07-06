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Волгоградец с помощью квадрокоптера пытался перебросить в колонию телефоны
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Волгоградец с помощью квадрокоптера пытался перебросить в колонию телефоны 

ria34.ru 6 июля 2018
Фото: ria34.ru
Как сообщили РИА34 в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, мужчину задержали сотрудники оперативной службы и отдела охраны волжской ИК №12 как раз в момент запуска дрона.
— Мужчина задержали при попытке доставки семи сотовых телефонов, трех зарядных устройств и двух сим-карт, — пояснили РИА34 в пресс-службе регионального ФСИН.
Уточняется, что в данный момент в отношении задержанного составлен административный протокол, предусматривающий крупный штраф. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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