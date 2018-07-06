Волгоградец с помощью квадрокоптера пытался перебросить в колонию телефоны

Как сообщили РИА34 в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, мужчину задержали сотрудники оперативной службы и отдела охраны волжской ИК №12 как раз в момент запуска дрона.

— Мужчина задержали при попытке доставки семи сотовых телефонов, трех зарядных устройств и двух сим-карт, — пояснили РИА34 в пресс-службе регионального ФСИН

Уточняется, что в данный момент в отношении задержанного составлен административный протокол, предусматривающий крупный штраф. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.