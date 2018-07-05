У племянника экс-президента Армении нашли наркотики и похищенные картины

Представители Службы национальной безопасности Армении провели обыски в доме у племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , в ходе которого обнаружили у Нарека Саргсяна оружие, наркотики и похищенные картины, передает РИА «Новости»

"Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны", — сообщили в СНБ.

По данным СНБ, Саргсян взял у наследника художника Мартироса Сарьяна 14 рисунков стоимостью $280 тысяч, пообещав заплатить за них, однако не выполнил обещание и не вернул картины. Сообщается также, что в ходе обыска по месту регистрации Саргсяна, который был проведен ранее, у него были обнаружены похищенные картины, $115 тысяч, €27 тысяч, а также дорогие часы и украшения, законность приобретения которых уточняется.

Ранее сообщалось, что брат Нарека Саргсяна подозревается в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.