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Прокуратура Армении возобновила дело против племянника экс-президента страны
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Прокуратура Армении возобновила дело против племянника экс-президента страны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генпрокуратура Армении приняла решение возобновить дело в отношении племянника бывшего президента страны Сержа Саргсяна — Айка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о деле по статье «покушение на убийство». В больницу Еревана 1 апреля прошлого года доставили мужчину с огнестрельным ранением. 29 июня 2018 года пострадавший сообщил, что его ранил Айк Саргсян. До этого момента следствие рассматривало в качестве подозреваемого другого человека.
"Пострадавший заявил, что Саргсян, находясь под воздействием наркотиков, выстрелил ему в живот", — говорится в заявлении ведомства.
Как уточняется, в настоящее время производство по статье возобновлено, а в дома брата бывшего президента находятся сотрудники Служба национальной безопасности Армении.
Ранее сообщалось, что родственников экс-президента Армении заподозрили в незаконном обогащении.
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