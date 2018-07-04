Прокуратура Армении возобновила дело против племянника экс-президента страны

Генпрокуратура Армении приняла решение возобновить дело в отношении племянника бывшего президента страны Сержа Саргсяна Айка . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о деле по статье «покушение на убийство». В больницу Еревана 1 апреля прошлого года доставили мужчину с огнестрельным ранением. 29 июня 2018 года пострадавший сообщил, что его ранил Айк Саргсян. До этого момента следствие рассматривало в качестве подозреваемого другого человека.

"Пострадавший заявил, что Саргсян, находясь под воздействием наркотиков, выстрелил ему в живот", — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, в настоящее время производство по статье возобновлено, а в дома брата бывшего президента находятся сотрудники Служба национальной безопасности Армении.

Ранее сообщалось, что родственников экс-президента Армении заподозрили в незаконном обогащении.