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Племяннику экс-главы Армении провели очную ставку
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Племяннику экс-главы Армении провели очную ставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Газета.Ru
ЕРЕВАН, 5 июл — РИА Новости. Следственный комитет Армении провел очную ставку с участием племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — Айка Саргсяна по делу о покушении на убийство, сообщили в четверг пресс-службе ведомства.
Ранее генеральная прокуратура Армении приняла решение о возобновлении дела по статье «покушение на убийство», подозреваемым по которому проходит племянник экс-президента.
"Четвертого июля Айку Саргсяну был придан процессуальный статус. Он подозревается в совершении деяния, предусмотренного статьей «покушение на убийство». С его участием проведены необходимые следственные действия, в том числе очная ставка", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что инцидент произошел 1 апреля 2007 года. В ереванскую больницу с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. После этого в полицию обратился Артур Гевондян. Он передал полицейским пистолет SIG Sauer, сообщив, что нашел его и по неосторожности ранил госпитализированного. С учетом примирения сторон и отсутствия жалобы уголовное дело тогда было прекращено.
Однако, как заявили в ведомстве, 29 июня нынешнего года пострадавший сообщил, что ранение ему нанес не Гевондян, а Айк Саргсян у себя дома, в комнате телохранителей. Пострадавший заявил, что Саргсян, находясь под воздействием наркотиков, выстрелил ему в живот, отметили в генпрокуратуре.
Накануне в доме Айка Саргсяна и его отца Александра Саргсяна Служба национальной безопасности Армении провела обыск.
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