Подросток делал селфи на ЛЭП в Кемеровской области и погиб от удара током 

17‐летний подросток в Таштаголе (Кемеровская область) пытался сделать селфи на опоре ЛЭП и погиб, коснувшись высоковольтного провода. Об этом сообщили в областном СУ СК.
«Предварительно установлено, что подросток находился в лесном массиве с младшей сестрой и другими детьми. Потерпевший, не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. Затем он коснулся высоковольтного провода и, получив электротравму, погиб», — пояснили в ведомстве.
Известно также, что очевидцы происшествия убедительно просили молодого человека не трогать провода, однако, по неизвестной причине, он не прислушался к ним.
Смерть наступила мгновенно, тело с высоты снимали спасатели.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также запрошены характеристики на семью подростка.