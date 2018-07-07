Подросток делал селфи на ЛЭП в Кемеровской области и погиб от удара током

17‐летний подросток в Таштаголе Кемеровская область ) пытался сделать селфи на опоре ЛЭП и погиб, коснувшись высоковольтного провода. Об этом сообщили в областном СУ СК.

«Предварительно установлено, что подросток находился в лесном массиве с младшей сестрой и другими детьми. Потерпевший, не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. Затем он коснулся высоковольтного провода и, получив электротравму, погиб», — пояснили в ведомстве.

Известно также, что очевидцы происшествия убедительно просили молодого человека не трогать провода, однако, по неизвестной причине, он не прислушался к ним.

Смерть наступила мгновенно, тело с высоты снимали спасатели.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также запрошены характеристики на семью подростка.