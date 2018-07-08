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Отстраненного главу минздрава Ульяновской области перевели из реанимации в общее отделение
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Отстраненного главу минздрава Ульяновской области перевели из реанимации в общее отделение 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов, который был госпитализирован после того, как у него дома и на рабочем месте прошли обыски, переведен из реанимации в общее отделение. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
"Абдуллов сейчас находится в больнице. На данный момент он переведен из реанимации в отделение", — сказали в пресс— службе.
СК намерен в ближайшее время предъявить Абдуллову обвинение по уголовному делу о хищении 10,5 млн рублей при закупках медицинского кислорода. В связи с проведением следственных действий Абдуллов был отстранен от должности министра, региональное отделение "Единой России" также приостановило его членство в партии.
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