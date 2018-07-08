Отстраненного главу минздрава Ульяновской области перевели из реанимации в общее отделение

УЛЬЯНОВСК , 8 июля. / ТАСС /. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов, который был госпитализирован после того, как у него дома и на рабочем месте прошли обыски, переведен из реанимации в общее отделение. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Абдуллов сейчас находится в больнице. На данный момент он переведен из реанимации в отделение", — сказали в пресс— службе.