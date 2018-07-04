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В Москве сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали пьяного водителя, лишенного прав
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В Москве сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали пьяного водителя, лишенного прав 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: РИАМО
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве со стрельбой задержали пьяного водителя, который ехал по встречной полосе движения на Алтуфьевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Около 03:00 мск на Алтуфьевском шоссе сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве заметили водителя автомобиля Ford Tourneo, который создавал аварийную ситуацию, двигаясь по встречной полосе с выключенными фарами", — сообщили в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии заблокировали автомобиль и потребовали водителя выйти из машины. «Нетрезвый водитель проигнорировал требование и, едва не совершив наезд на сотрудника, попытался скрыться», — пояснили в Росгвардии.
После предупредительного выстрела в воздух сотрудник вневедомственной охраны один раз выстрелил по колесам автомобиля, остановив машину. «Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Задержанный — 29-летний уроженец ближнего зарубежья, который ранее был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в главке.
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