В Москве сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали пьяного водителя, лишенного прав

МОСКВА , 4 июля. / ТАСС /. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве со стрельбой задержали пьяного водителя, который ехал по встречной полосе движения на Алтуфьевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Около 03:00 мск на Алтуфьевском шоссе сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве заметили водителя автомобиля Ford Tourneo, который создавал аварийную ситуацию, двигаясь по встречной полосе с выключенными фарами", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии заблокировали автомобиль и потребовали водителя выйти из машины. «Нетрезвый водитель проигнорировал требование и, едва не совершив наезд на сотрудника, попытался скрыться», — пояснили в Росгвардии.

После предупредительного выстрела в воздух сотрудник вневедомственной охраны один раз выстрелил по колесам автомобиля, остановив машину. «Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Задержанный — 29-летний уроженец ближнего зарубежья, который ранее был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в главке.