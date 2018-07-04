Директор вуза получила шесть лет тюрьмы за хорошие оценки

Директор волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Оксана Коломок приговорена к шести годам колонии общего режима за получение взяток от студентов вуза за хорошие оценки, сообщает прокуратура Вологодской области

Как установил суд, Коломок вместе с четырьмя подельниками — исполняющим обязанности декана вуза, двумя методистами и специалистами деканата — как минимум 90 раз получала денежные вознаграждения от учащихся в размере от 6 до 48 тысяч рублей за выставление положительных оценок без проверки знаний студентов.

Несмотря на то, что ее сообщники признали свою вину и подтвердили участие директора в преступлениях, обвиняемая не признала вину.

Подельники директора также приговорены к срокам лишения свободы от трех до трех с половиной лет с лишением права преподавать.

В апреле была раскрыта преступная группа из 13 сотрудников и студентов Волгоградского института бизнеса, которая совершила около ста эпизодов аналогичного преступления: на протяжении нескольких лет в вузе регулярно брали со студентов плату за успешную сдачу зачетов и экзаменов.