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Директор вуза получила шесть лет тюрьмы за хорошие оценки
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Директор вуза получила шесть лет тюрьмы за хорошие оценки 

Lenta.ru 4 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Директор волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Оксана Коломок приговорена к шести годам колонии общего режима за получение взяток от студентов вуза за хорошие оценки, сообщает прокуратура Вологодской области.
Как установил суд, Коломок вместе с четырьмя подельниками — исполняющим обязанности декана вуза, двумя методистами и специалистами деканата — как минимум 90 раз получала денежные вознаграждения от учащихся в размере от 6 до 48 тысяч рублей за выставление положительных оценок без проверки знаний студентов.
Несмотря на то, что ее сообщники признали свою вину и подтвердили участие директора в преступлениях, обвиняемая не признала вину.
Подельники директора также приговорены к срокам лишения свободы от трех до трех с половиной лет с лишением права преподавать.
В апреле была раскрыта преступная группа из 13 сотрудников и студентов Волгоградского института бизнеса, которая совершила около ста эпизодов аналогичного преступления: на протяжении нескольких лет в вузе регулярно брали со студентов плату за успешную сдачу зачетов и экзаменов.
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