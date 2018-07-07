Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статье «Халатность».

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области » Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренной по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее кемеровский областной суд оставил в силе арест до 25 июля бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова , который обвиняется в халатности и растрате по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек.