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Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»
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Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» 

RT на русском 7 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статье «Халатность».
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренной по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении.
Ранее кемеровский областной суд оставил в силе арест до 25 июля бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности и растрате по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек.
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