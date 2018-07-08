По делу «Зимней вишни» задержан Андрей Бурсин — его отряд первым прибыл на место пожара в ТЦ

В деле о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» появился новый фигурант. Им стал начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Его отряд первым прибыл на место пожара в торговом центре. По версии следствия, Бурсин не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова , а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в торговом центре.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России . Дело в отношении Бурсина заведено по статье «халатность». В настоящее время он задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Сотрудник МЧС Вячеслав сомневается в вине начальника службы пожаротушения.

Вячеслав сотрудник МЧС «Бурсин говорит, что никто никакой информации не предоставил, никто не встретил пожарных. В принципе, откуда он мог узнать, где что происходит. Потому что, если не сработала пожарная сигнализация, соответственно, он не знает, где очаг возгорания, и люди не давали ему информацию. Мне кажется, тут пожарные не виноваты, по крайней мере, не настолько, насколько хотят представить. Они же приехали, все, что могли, сделали, в огонь полезли. Я не думаю, что им надо было лезть именно туда, где нет людей. Они бы, наоборот, если бы были уверены, где люди, то полезли бы туда все равно».

По этому делу ранее был арестован другой пожарный, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин . Ему также вменяют статью «халатность». Следствие считает, что Генин проигнорировал информацию, которую ему сообщил один из очевидцев. Также по делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят два сотрудника регионального управления МЧС Александр Мамонтов Григорий Терентьев . Им предъявлены обвинения по статьям «Растрата» и «Халатность».

Следствие считает, что чиновники нарушили закон и постановления правительства, поскольку не провели в 2017-2018 годах проверку торгового центра на соблюдение требований пожарной безопасности. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, включая 37 детей.