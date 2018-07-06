В Азербайджане россиянина заподозрили в нападении на главу города

"Совершивший вооружение нападение на главу города Гянджи Эльмара Велиева гражданин РФ Юнис Сафаров восемь месяцев жил в иранском городе Кум, прошел боевую подготовку в Сирии, его действия расцениваются как запланированный террористический акт", — говорится в заявлении.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям «попытка убийства двух и более лиц» и «незаконное ношение огнестрельного оружия».