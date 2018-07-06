Ещё
В Азербайджане россиянина заподозрили в нападении на главу города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане россиянина заподозрили в нападении на главу города 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 6 июл — РИА Новости. Власти Азербайджана расценивают как теракт нападение на главу города Гянджа Эльмара Велиева, в его совершении подозревают гражданина РФ, который прошел боевую подготовку в Сирии, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности республики.
"Совершивший вооружение нападение на главу города Гянджи Эльмара Велиева гражданин РФ Юнис Сафаров восемь месяцев жил в иранском городе Кум, прошел боевую подготовку в Сирии, его действия расцениваются как запланированный террористический акт", — говорится в заявлении.
Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям «попытка убийства двух и более лиц» и «незаконное ношение огнестрельного оружия».
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители подняли на перехват30
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве63
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии75
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа254
Россия ввела ответные меры против США47
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение