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Президент Азербайджана контролирует расследование покушения на главу города
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Президент Азербайджана контролирует расследование покушения на главу города 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту вооружённого нападения на главу города Гянджа в Азербайджане, дело находится под контролем президента страны, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и Службы госбезопасности (СГБ).
"Глава исполнительной власти Гянджа Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов в результате вооруженного нападения перед административным зданием исполнительной власти получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", — говорится в заявлении.
Подозреваемый в совершении преступления Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые находились на месте.
"По факту было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более лиц) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса и создана следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников прокуратуры, МВД и СГБ", — уточняют власти.
В настоящее время состояние Эльмара Велиева и Гасыма Ашбазова удовлетворительное, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные меры. Проводимые мероприятия по факту находятся под личным контролем президента страны", — говорится в заявлении.
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