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Глава второго по величине города Азербайджана ранен в результате вооруженного нападения
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Глава второго по величине города Азербайджана ранен в результате вооруженного нападения 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев ранен во вторник в результате вооруженного нападения. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.
"3 июля около 20:30 по местному времени [19:30 мск] глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов получили различные ранения в результате огня, открытого неизвестным из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, вооруженное нападение было совершено перед административным зданием исполнительной власти. Сообщается, что нападавший — 35-летний Юнис Сафаров — был задержан и разоружен сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга» и «незаконное приобретение огнестрельного оружия». Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, МВД и СГБ.
Велиев и его телохранитель госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Мотивы преступления не раскрываются. Расследование дела находится под личным контролем президента Азербайджана, отмечается в сообщении.
Гянджа, расположенная на западе Азербайджана, является вторым по значимости городом страны.
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