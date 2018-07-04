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В Канзасе на школьной площадке открыли стрельбу
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В США при стрельбе на школьной площадке погиб один человек 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Frederic J. Brow
Один человек скончался после стрельбы на школьной площадке в городе Оверленд-Парк (штат Канзас), сообщила местная полиция.
Сигнал о стрельбе поступил на телефон экстренных служб во вторник около 09.00 по местному времени (17.00 мск). Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили двух раненых мужчин на игровой площадке рядом со школой. Пострадавшие были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нападавший скрылся с места преступления на похищенном автомобиле.
"Одни из пострадавших скончался, другой все еще находится в критическом состоянии", — сообщила полиция в Twitter.
Полиция также проинформировала о задержании подозреваемого в причастности к преступлению. По данным телеканала KCTV, это 32-летний житель Канзаса Энтони Дэвид Грейбл (Anthony David Grable).
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