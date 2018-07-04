В Канзасе на школьной площадке открыли стрельбу

В США при стрельбе на школьной площадке погиб один человек

Один человек скончался после стрельбы на школьной площадке в городе Оверленд-Парк (штат Канзас), сообщила местная полиция.

Сигнал о стрельбе поступил на телефон экстренных служб во вторник около 09.00 по местному времени (17.00 мск). Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили двух раненых мужчин на игровой площадке рядом со школой. Пострадавшие были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нападавший скрылся с места преступления на похищенном автомобиле.

"Одни из пострадавших скончался, другой все еще находится в критическом состоянии", — сообщила полиция в Twitter.

Update: Regarding the shooting this morning at Sunrise Pointe Elementary, one of the victims is now deceased. The other victim is still in critical condition. @opcares @OPPD_Chief @OPPD_PIO @OPPD_LTCHapper— Overland Park Police (@OverlandPark_PD) 3 июля 2018 г.

Полиция также проинформировала о задержании подозреваемого в причастности к преступлению. По данным телеканала KCTV, это 32-летний житель Канзаса Энтони Дэвид Грейбл (Anthony David Grable).