Жительница Тюмени нелегально зарегистрировала в аварийном жилье 281 мигранта

Прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней жительницы Тюмени, которая незаконно зарегистрировала в аварийном жилье 281 гражданина из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении и Казахстана, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

По данным следствия, с 31 марта по 5 июня женщина предоставила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в аварийный дом иностранцев, заранее зная, что они не будут там проживать.

Следствие установило, что в доме, где были зарегистрированы мигранты, нет ни света, ни тепла, ни воды. Кроме того, злоумышленнице принадлежит лишь одна четвертая часть жилплощади.

Теперь фигурантке уголовного дела грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.