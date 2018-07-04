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Главному киллеру России предъявлено обвинение
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Главному киллеру России предъявлено обвинение 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Interpol
Выданному в России из Австрии главарю банды киллеров Аслану Гагиеву предъявлено обвинение. Следственный комитет России инкриминирует преступления по четырем статьям Уголовного кодекса России, в том числе "Бандитизм", "Убийство", "Организация преступного сообщества" и "Незаконный оборот оружия". Сам Гагиев виновным себя не признает.
Уроженец Грузии Аслан Гагиев отказывается давать показания, отмечает Следственный комитет России. С 2004 года банда Гагиева из более 50 подельников убила 60 человек. Среди жертв банды Гагиева сотрудники правоохранительных органов, бизнесмены, чиновники республиканского и городского уровней. Все преступления совершались в Москве, Московской области и в Северной Осетии. На счету банды Гагиева убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, сотрудника прокуратуры Озиев.
Гагиеву предъявлено обвинение в совершении в 2012-2013 годах убийств жителей Северной Осетии Кадзаева, негативно охарактеризовавшего Аслана Гагиева Лалиева, а также члена банды Торчинова, который собирался завязать с криминалом, что и послужило его убийству.
На похоронах Торчинова подчиненные Гагиева также предприняли попытку убить его брата, открыв стрельбу. Двое участников похоронной процессии были убиты, а брат Торчинова был ранен.
Гагиев был задержан в 2015 году в Австрии. Здесь он попытался получить статус беженца. Защита Аслана Гагиева пыталась максимально растянуть процесс экстрадиции задержанного в России, в том числе аргументируя это тем, что у главаря ОПГ киллеров якобы развилась тяжелая форма аэрофобии. Экстрадиция растянулась на три года.
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