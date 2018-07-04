Главному киллеру России предъявлено обвинение

Гагиеву предъявлено обвинение в совершении в 2012-2013 годах убийств жителей Северной Осетии Кадзаева, негативно охарактеризовавшего Аслана Гагиева Лалиева, а также члена банды Торчинова, который собирался завязать с криминалом, что и послужило его убийству.

На похоронах Торчинова подчиненные Гагиева также предприняли попытку убить его брата, открыв стрельбу. Двое участников похоронной процессии были убиты, а брат Торчинова был ранен.

Гагиев был задержан в 2015 году в Австрии. Здесь он попытался получить статус беженца. Защита Аслана Гагиева пыталась максимально растянуть процесс экстрадиции задержанного в России, в том числе аргументируя это тем, что у главаря ОПГ киллеров якобы развилась тяжелая форма аэрофобии. Экстрадиция растянулась на три года.