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В Ираке пятерых обвиняемых в терроризме приговорили к пожизненным срокам
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В Ираке пятерых обвиняемых в терроризме приговорили к пожизненным срокам 

РИА Новости 3 июля 2018
БАГДАД, 3 июл — РИА Новости. Иракский суд приговорил к пожизненному заключению пятерых человек, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»* в Мосуле на севере Ирака, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Суд приговорил к пожизненному заключению каждого из них в соответствии с положениями статьи 4/1 закона о противодействии терроризму", — заявил Биркадар.
Согласно заявлению, вторая судебная коллегия суда Найнавы по уголовному судопроизводству рассмотрела дела пяти обвиняемых в принадлежности к террористической группировке ИГ* в Мосуле. Обвиняемые признали, что являются членами группировки и участвовали в операциях против сил безопасности в провинции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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