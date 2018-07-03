Стрельба в здании торговой палаты на юге Турции: есть жертвы

Как сообщает Daily Sabah, неизвестный открыл огонь по председателю торговой палаты Девриму Мурату Акою и заместителю председателя Хасану Эрсою, который впоследствии скончался в больнице. В настоящий момент место преступления оцеплено правоохранителями, подробности уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал и о том, как 2 июля четыре человека пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Всех пострадавших — госпитализировали, состояние одного из них оценивалось как крайне тяжелое. После совершения преступления злоумышленники скрылись.