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Помощника главы Олимпийского комитета Армении задержали за избиение
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Помощника главы Олимпийского комитета Армении задержали за избиение 

360tv.ru 1 час назад
Следственный комитет Армении задержал помощника председателя Олимпийского комитета страны Эдуарда Бабаяна по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщил «Интерфакс».
Бабаян — начальник охраны одного из крупнейших армянских предпринимателей, главы партии «Процветающая Армения», депутата и председателя Олимпийского комитета Гагика Царукяна.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета республики, 2 июля в медцентр «Армения» был доставлен 50-летний житель Еревана с переломом ребра и повреждением легкого.
Следствие считает, что мужчина получил увечья в построенном Царукяном для Олимпийского комитета спорткомплексе «Олимпаван».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК Армении «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет».
По словам пострадавшего, его избили Гагик Царукян, Эдуард Бабаян и еще один человек, чья личность устанавливается. Назначена судмедэкспертиза. В квартире Бабаяна проведут обыски.
Правоохранительные органы Армении выпустили на свободу Александра Саргсяна, брата экс‐президента страны Сержа Саргсяна. Ранее полиция задержала Александра по подозрению в незаконном ношении оружия.
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