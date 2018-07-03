Помощника главы Олимпийского комитета Армении задержали за избиение

Следственный комитет Армении задержал помощника председателя Олимпийского комитета страны Эдуарда Бабаяна по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бабаян — начальник охраны одного из крупнейших армянских предпринимателей, главы партии «Процветающая Армения», депутата и председателя Олимпийского комитета Гагика Царукяна

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета республики, 2 июля в медцентр «Армения» был доставлен 50-летний житель Еревана с переломом ребра и повреждением легкого.

Следствие считает, что мужчина получил увечья в построенном Царукяном для Олимпийского комитета спорткомплексе «Олимпаван».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК Армении «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет».

По словам пострадавшего, его избили Гагик Царукян, Эдуард Бабаян и еще один человек, чья личность устанавливается. Назначена судмедэкспертиза. В квартире Бабаяна проведут обыски.