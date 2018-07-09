В Твери сотрудники Росгвардии спасли жителей горящего дома

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Сотрудники Росгвардии спасли во время пожара в жилом доме в Твери несколько жильцов и обнаружили подозреваемого в поджоге, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Центральному федеральному округу.

"Рано утром в Центральном районе Твери находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны сержант полиции Семен Гусев и старший сержант полиции Дмитрий Довбуш заметили пожар в жилом доме на улице Коминтерна", — пояснили в ведомстве.

До прибытия пожарных росгвардейцы уточнили у выбежавших на улицу жильцов, остались ли в доме люди. Через окно квартиры сотрудники ведомства спасли из горящего здания троих граждан, которые самостоятельно не могли его покинуть.

"После осмотра здания пожарные предварительно установили, что возгорание произошло из-за поджога лестницы и что двери дома были заблокированы снаружи", — добавили в управлении.

В ходе осмотра прилегающей территории бойцы Росгвардии обнаружили и задержали мужчину, который из кустов наблюдал за пожаром. Им оказался ранее судимый 39-летний бездомный. Как было установлено, он умышлено поджег здание.

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