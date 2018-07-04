В Челябинской области вынесли приговор бывшему проректору вуза за взятки

В декабре 2011 года и июне-июле 2012 года Уметбаев получил взятки в сумме более 400 тыс. рублей от преподавателей вуза за включение в итоговый перечень проектов научно-исследовательских работ для получения финансирования в рамках государственного задания Минобрнауки

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ

Уметбаев приговорён к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Он также лишён права заниматься педагогической деятельностью на два года.

Как уточнили в прокуратуре области, вердикт ещё не вступил в законную силу.

Для Уметбаева это уже не первый приговор. Ранее он был осуждён за мошенничество.