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В Челябинской области вынесли приговор бывшему проректору вуза за взятки
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В Челябинской области вынесли приговор бывшему проректору вуза за взятки 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: RT на русском
В Челябинской области вынесли приговор бывшему первому проректору Магнитогорского государственного университета Зайнитдину Уметбаеву, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
В декабре 2011 года и июне-июле 2012 года Уметбаев получил взятки в сумме более 400 тыс. рублей от преподавателей вуза за включение в итоговый перечень проектов научно-исследовательских работ для получения финансирования в рамках государственного задания Минобрнауки.
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.
Уметбаев приговорён к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Он также лишён права заниматься педагогической деятельностью на два года.
Как уточнили в прокуратуре области, вердикт ещё не вступил в законную силу.
Для Уметбаева это уже не первый приговор. Ранее он был осуждён за мошенничество.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вынесен приговор по делу о взятках начальнику отделения УФМС.
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