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Неизвестные незаконно вырубили лес в горах Адыгеи на 1,2 млн рублей
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Неизвестные незаконно вырубили лес в горах Адыгеи на 1,2 млн рублей 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные незаконно вырубили лес на территории опытного участкового лесничества в горах Адыгеи на сумму 1,2 млн рублей, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова.
"Проверка соблюдения лесного законодательства выявила вырубку леса на территории опытного участкового лесничества в Майкопском районе, ущерб лесному фонду республики причинен на сумму 1,2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ход его расследования прокуратурой взят на контроль", — сказала она.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным аналитического отдела МВД по республике, в минувшем году возбудили шесть уголовных дел из-за незаконной вырубки, ущерб от незаконных рубок в республике составил порядка 5 млн рублей.
Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 43% территории (337 тыс. га) и имеют высокую экологическую ценность, здесь разрешены только выборочные рубки.
Государственная дума РФ 3 июля в третьем окончательном чтении единогласно приняла закон об обязательном восстановлении лесов для всех пользователей. Документ основан на предложениях Общероссийского народного фронта. По статистике ОНФ, в стране ежегодно легально вырубается более 1 млн гектаров лесов, 80% из них приходятся на лесные участки, предоставленные в аренду. При этом по данным Минприроды РФ, свой план по восстановлении лесов арендаторы выполняют лишь на треть.
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