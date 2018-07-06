Неизвестные незаконно вырубили лес в горах Адыгеи на 1,2 млн рублей

МАЙКОП , 6 июля. / ТАСС /. Неизвестные незаконно вырубили лес на территории опытного участкового лесничества в горах Адыгеи на сумму 1,2 млн рублей, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова.

"Проверка соблюдения лесного законодательства выявила вырубку леса на территории опытного участкового лесничества в Майкопском районе, ущерб лесному фонду республики причинен на сумму 1,2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ход его расследования прокуратурой взят на контроль", — сказала она.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным аналитического отдела МВД по республике, в минувшем году возбудили шесть уголовных дел из-за незаконной вырубки, ущерб от незаконных рубок в республике составил порядка 5 млн рублей.

Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 43% территории (337 тыс. га) и имеют высокую экологическую ценность, здесь разрешены только выборочные рубки.