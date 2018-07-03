Челябинские приставы испортили должникам поход по магазинам

Служба судебных приставов по Челябинской области отчиталась о результатах оперативно-профилактического мероприятия «Район», в ходе которого на предметы задолженности по штрафам ГИБДД и другим административным правонарушениям были проверены порядка 600 автомобилей, припаркованных у гипермаркета «Лента» и ТК «Кольцо». Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе судебных приставов по Челябинской области.

За три часа оперативной работы на парковках было обнаружено 33 авто, у владельцев которых имелись неоплаченные штрафы.

«Шесть машин — три иномарки и три отечественных автомобиля, в том числе «Газель», было арестованы с назначением их хозяев ответственными хранителями и предупреждением об уголовной ответственности за нарушение сохранности машин. Долги их владельцев были самые разные: налоги, штрафы, кредиты от 350 тысяч рублей и выше, — пояснили в ведомстве.

Часть должников поспешили рассчитаться с накопленными долгами на месте. Шесть шесть автовладельцев, заплатили через ближайшие банкоматы и терминал более 12 тысяч рублей по восьми исполнительным производствам. Остальные, чьи задолженности составляли менее трех тысяч рублей, сославшись на отсутствие денег, получили требования о немедленном погашении задолженностей. Сейчас они активно наведываются в отделы судебных приставов с подтверждающими оплату документами.