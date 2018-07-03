В Марокко арестованы четыре человека, связанных с «Исламским государством»

В нем говорится, что четверо подозреваются в совершении терактов в Касабланке, Танжере и других городах.

После того, как в 2003 году в Касабланке произошли теракты, Марокко предприняло меры по предотвращению терактов и добилось заметных успехов. По данным Центрального бюро судебных расследований, с начала 2015 года по июнь 2018 года в Марокко были уничтожены 53 террористических банды и 815 подозреваемых были переданы судебным органам. —0—