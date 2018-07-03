Педофилов будут сажать пожизненно

Преступники, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении детей, будут сидеть в тюрьме пожизненно.

Кроме того, за укрывательство преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, планируется наказывать сроком лишения свободы до 4 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 5 лет. За укрывательство особо тяжких преступлений срок лишения свободы составит 5 лет, а запрет занимать определённые должности будет действовать в течение 10 лет.

Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с вице-спикером Ириной Яровой , а 3 июля документ должен быть рассмотрен на пленарном заседании палаты.

«Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», — сказано в инициативе. По словам Яровой, из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении подобного рода преступлений появляется значительно позже.

«Учитывая это, законопроект позволяет приостановить сроки давности по совершённым в отношении детей преступлениям до достижения ими совершеннолетия», — объяснила парламентарий.

Сегодня за изнасилование ребёнка младше 18 лет срок лишения свободы составляет от 8 до 20 лет. За развратные действия с ребёнком старше 14 лет, но младше 16 самое мягкое наказание — это обязательные работы на срок до 480 часов, а за такие же деяния, совершённые с ребёнком, уже достигшем 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего, тюремные сроки составят до 10 лет лишения свободы.

Важно, что законопроект, который рассмотрят депутаты, устанавливает дополнительное обстоятельство, отягчающее вину, — это проживание преступника совместно с детьми и подростками, которые подверглись с его стороны насилию. Повышенные меры ответственности будут нести не только лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними, но и иные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления.

По словам Яровой, в 2017 году 9,6 тысячи несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них 4245 детей пострадали от сексуального насилия, около 1,8 тысячи детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию.