Суд Киева арестовал похитителей сына ливийского дипломата

Шевченковский суд Киева постановил произвести арест подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата, им отказали в праве внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N 10 двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.