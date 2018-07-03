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Суд Киева арестовал похитителей сына ливийского дипломата
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Суд Киева арестовал похитителей сына ливийского дипломата 

Газета.Ru 3 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Шевченковский суд Киева постановил произвести арест подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата, им отказали в праве внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N 10 двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили в центре Киева сына ливийского дипломата. Позднее в этот же день киевская полиция нашла сына дипломата Ливии.
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