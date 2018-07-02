В Грузии арестовали подозреваемого в убийстве российского летчика Пешкова

Турок, подозреваемый в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова Сирии в 2015 году, арестован в Грузии по обвинению в создании преступной организации, нападениях, поджогах и шантаже.

Речь идет о Серкане Куртулуше, который, как предполагается, играл ключевую роль в группировке, базировавшейся в западной турецкой провинции Измир, действовавшей в Стамбуле Анкаре , Бурсе, Мугле, Артвине и Трабзоне , сообщает The Hurriyet Daily News.

В последние недели полиция задержала 49 человек, входивших в эту группировку. Куртулуш сбежал из страны и был объявлен в международный розыск.

По запросу Интерпола он был задержан в Тбилиси 29 июня и отправлен в тюрьму Рустави . Анкара направила запрос о выдаче Куртулуша.

Он также является одним из 18 подозреваемых, которые предстали перед судом в Турции по делу об убийстве российского пилота Олега Пешкова, чей самолет был сбит Турцией 24 ноября 2015 года.

Семь из 18 человек, включая Альпарслана Челика, которого считали главным подозреваемым в убийстве Пешкова, были осуждены по статье о незаконном хранении оружия и приговорены к пяти годам тюрьмы. Еще один был приговорен к 1,5 годам, двое получили 10 месяцев лишения свободы. Куртулуш и остальные были оправданы, однако приговор не является окончательным.