Прокуратура Латвии требует ужесточить наказание для «российского шпиона» 

Латвийская прокуратура подала апелляционный протест по приговору железнодорожному мастеру Александру Краснопёрову. В мае этого года ему назначили 1,5 года лишения за шпионаж. Ещё столько же времени он будет находиться под надзором полиции.
Прокуратура считает, что сроки наказаний Краснопёрову нужно увеличить ровно в два раза. По мнению обвинителя, суд не проанализировал «тяжесть его преступления» в полной мере.
Краснопёров был приговорен к тюрьме из-за того, что фотографировал стоявшую на путях на вокзале в Елгаве технику НАТО. При этом сделанные кадры он не выкладывал в соцсети. Однако правоохранители Латвии признали такие действия преступными и квалифицировали их как шпионаж в пользу России. Прокуратура считает, что Краснопёров «систематически и целенаправленно занимался сбором неразглашаемых данных военного характера с целью передачи их напрямую иностранному государству или при посредничестве другого лица».