Суд продлил срок задержания руководившего тушением пожара в «Зимней вишне»

Как отмечается, следствие обратилось в инстанцию с ходатайством о заключении под стражу обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Бурсина. Это время нужно для того, чтобы представитель прокураторы имел возможность познакомиться с материалами дела и убедиться в возбуждении уголовного дела на законных основаниях.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил продлить срок задержания Бурсина на 72 часа", — рассказал источник в суде.

Уточняется, что Бурсин будет задержан до 10 июля.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения в Кузбассе, задержан по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», ему предъявлено обвинение по статье «Халатность».