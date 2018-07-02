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Под Воронежем деда-педофила осудили на 13,5 лет за насилие над 7-летней внучкой
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Под Воронежем деда-педофила осудили на 13,5 лет за насилие над 7-летней внучкой 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Извращенец полностью признал вину в преступлениях. В Семилуках суд вынес приговор 52-летнему педофилу, который год насиловал 7-летнюю внучку. Как сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 2 июля, в наказание мужчина получил 13,5 лет колонии строгого режима. После отбытия наказание ему ограничили свободу на 2 года. На следствии и в суде педофил полностью признал вину и раскаялся в преступлении. Мужчина растлевал ребёнка с весны 2017 года по 21 марта 2018 года. В отношении него возбуждено дело о совершении насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ). Об извращенце заявил отец ребёнка, когда вскрылась страшная правда. Следователи поговорили с девочкой в присутствии психолога. Вскоре после этого дедушку задержали. Он стал обвиняемым по тяжкому преступлению.
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