Брату бывшего президента Армении в рамках уголовного дела запретили покидать страну

ЕРЕВАН , 2 июля. / ТАСС /. Суд Армении избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для Левона Саргсяна, брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна , и его детей. Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе. Согласно заявлению пресс-службы Комитета государственных доходов Армении, в следственном управлении комитета по этому факту возбуждено уголовное дело.