Вся правда о выкидных ножах

Выкидные ножи пользуются особой любовью. Красивые, удобные, быстрые в использовании — да у каждого первого выживальщика будет целая коллекция самых разных «выкидух».

Автоматический нож быстро и легко открывается одной рукой, притом не требует для этого никаких навыков. Нажатие на кнопку и вот из кулака вырастает опасное лезвие.

Механизмов крепления клинка у таких ножей очень много. Различают два основных типа выкидных ножей: с фронтальным и боковым выбросом лезвия. Первые традиционно считаются менее надежными — даже у самых известных марок со временем проявляется люфт.

Нужно помнить, что в большинстве стран мира выкидной нож изначально рассматривается как оружие, поскольку использовать его для бытовых задач никто не станет. У нас, в соотвествии с федеральным законом «Об оружии» запрещены выкидные ножи с длиной лезвия более 9 сантиметров.