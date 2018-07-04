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Вся правда о выкидных ножах
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Вся правда о выкидных ножах 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Выкидные ножи пользуются особой любовью. Красивые, удобные, быстрые в использовании — да у каждого первого выживальщика будет целая коллекция самых разных «выкидух».
Автоматический нож быстро и легко открывается одной рукой, притом не требует для этого никаких навыков. Нажатие на кнопку и вот из кулака вырастает опасное лезвие.
Механизмов крепления клинка у таких ножей очень много. Различают два основных типа выкидных ножей: с фронтальным и боковым выбросом лезвия. Первые традиционно считаются менее надежными — даже у самых известных марок со временем проявляется люфт.
Нужно помнить, что в большинстве стран мира выкидной нож изначально рассматривается как оружие, поскольку использовать его для бытовых задач никто не станет. У нас, в соотвествии с федеральным законом «Об оружии» запрещены выкидные ножи с длиной лезвия более 9 сантиметров.
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