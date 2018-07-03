Европейская преступность меняет лицо

Европейская преступность становится все более жестокой

Криминал Западной Европы постепенно меняет свое лицо, привычки и традиции. Преступления становятся более все жестокими, в ряде случаев — откровенно экзотичными и характерными, скорее, для стран «третьего мира». Эти тенденции больше невозможно скрывать — они стремительно и радикально меняют весь цивилизационный уклад Евросоюза

После нескольких лет упорного молчания власти Германии все-таки признали, что нашествие мигрантов привело к взрывному росту насилия. Ежегодно число преступлений, совершаемых вчерашними беженцами на территории ФРГ, растет больше, чем на 50%. Глава криминальной полиции Баварии даже признался журналистам, что мигранты совершают десятую часть всех преступлений в стране, несмотря на то, что их доля в населении не превышает 2%.

Незадолго до этого печальную статистику опубликовали власти Великобритании , где количество убийств растет уже несколько лет подряд. В первом квартале этого года Лондон по данному показателю даже обогнал Нью-Йорк , чего не было еще никогда в послевоенное время. Это самый многонациональный город страны, и рост насильственных преступлений в нем тоже имеет явную этническую подоплеку.

Но дело не только в цифрах. Этнические меньшинства, постепенно оккупирующие Европу, привезли с собой специфические и предельно жестокие методы разборок. Мало-помалу их стали перенимать местные преступные группировки. Мультикультурализм в действии — мигранты научили местных бандитов, как правильно душегубствовать.

Новейшими трендами в европейской преступности стали нападения с ножом и кислотой. Распространяться по континенту они начали из Англии, которую авторы сериала «Шерлок» самокритично назвали «чашкой Петри современного мира».

Ножевые атаки ввели в моду африканские банды, контролирующие поставки кокаина. Сперва таким образом решали территориальные и имущественные споры, но со временем эту тактику переняли грабители и наркоманы, пытающиеся раздобыть денег на дозу. Особенно популярными разборки на ножах стали в среде чернокожих подростков. Только за четыре месяца этого года в Лондоне произошло 1296 нападений с ножом, как минимум 46 человек были убиты. Это на 50% больше, чем год назад. Подавляющее число и жертв, и убийц — чернокожие, как правило, моложе 20 лет.

Нож легко купить, его наличие в рюкзаке нетрудно обосновать при обыске. Поэтому волна ножевых атак пошла по всей Европе. Но, как ни странно, подобные нападения официальную статистику не портили: там, где резню устраивали с очевидным мотивом ненависти к местным жителям, власти позиционировали преступника как психически больного, а о квалификации таких преступлений как терактов даже речи уже не шло. При этом общественное возмущение гасилось в зародыше.

Так, в 2015 году в Швеции мигрант из Эритреи среди бела дня зарезал в магазине IKEA местную жительницу и ее сына. Нож убийца взял прямо с полки магазина. На суде защита объясняла его действия грустью от того, что ему отказали в убежище в Швеции.

С 2016 года целая серия нападений с ножом произошла в Германии. В марте этого года сирийские подростки атаковали женщину в городке Бургведель в Нижней Саксонии. В тот же день 16-летнй подросток из Сирии зарезал своего ровесника в Бохуме. За день до этого афганец ранил ножом трех человек в Висбадене . В начале мая человек, выкрикивавший что-то по-арабски, зарезал одного и ранил троих человек на станции Графинг недалеко от Мюнхена. В конце мая выходец из Эритреи устроил аналогичную акцию на станции города Фленсбург — один труп, трое раненых. Большинство нападавших были признаны психически неуравновешенными.

«Ножи все длиннее, нападающие — все моложе, — констатировала в Фейсбуке Алиса Вайдель, один из лидеров партии «Альтернативы для Германии» — Число нападений со стороны беженцев постоянно растет. Я призываю министра внутренних дел Хорста Зеехофера задержать и депортировать из страны всех подозреваемых».

Однако Зеехоферу трудно выполнить ее просьбу. После того, как он открыто восстал против мигрантской политики Меркель, воскликнув «Я больше не могу работать с этой женщиной!», немецкие СМИ устроили ему обструкцию. Не исключено, что скоро ему придется уйти «по собственному желанию», правда, в конечном итоге это может стоить поста самой Меркель.

Бангладеш и Еще одна страшная «мода» — нападения с кислотой. Они пришли в Англию из Южной Азии. В Индии Пакистане так принято наказывать женщин, чье поведение кажется их мужьям или родственникам слишком легкомысленным. Часто атакуют и просто симпатичных девушек — чтобы обезобразить их на всю жизнь.

Раньше пакистанские банды Британии так разбирались с провинившимися драг-дилерами и с зажавшими выручку проститутками. Но в последние годы нападение с кислотой пошло в массы и побило все рекорды популярности в Лондоне. Этим способом мстят за измену, за не отданные долги, за ДТП или попросту выплескивают свое раздражение.

Год назад аккурат на Пасхальное воскресенье Артур Коллинз распылил кислоту в лондонском ночном клубе Mangle. Его жертвами стали больше двадцати человек, в основном, молодые красивые девушки. Некоторые из них ослепли на один глаз, другие остались изувеченными на всю жизнь.

Коллинз — обычный белый парень. Подрабатывал, толкая наркотики. Сожительствовал с актрисой, снимавшейся в популярном телесериале. В ночном клубе они праздновали как раз то, что она от него забеременела. На суде Коллинз говорил, что распылил кислоту по ошибке, но следователи доказали, что он купил ее заранее и хранил в своем автомобиле.

Купить подобное чистящее средство действительно можно в любом хозяйственном магазине всего за один фунт стерлингов, к оружию оно не относится. Поэтому кислота и пользуется такой популярностью у лондонских преступников и людей с психическими отклонениями.

Если в 2012 году в Лондоне было совершено 228 нападений с кислотой, то в 2017 году — уже порядка восьми сотен. Чудовищные шрамы и ожоги, остающиеся на всю жизнь, — это следы мести или ревности. Но еще более пугающими выглядят немотивированные атаки с кислотой на обычных прохожих.

Расследовать их практически невозможно. Пострадавшие мучаются от боли, теряют зрение и не могут описать нападавшего. Не знают они и причины атаки, но в ряде случаев это наверняка расовая ненависть. За неделю до преступления в Mangle кто-то напал с кислотой на китайскую пару, вышедшую погулять по центру Лондона со своим двухлетним ребенком в коляске. Пострадавшие так и не поняли, что это было. Женщину и ребенка вылечили, а вот отец остался изувеченным на всю жизнь.

Сегодня Лондон в числе городов — мировых лидеров по количеству нападений с кислотой. Но как и в случае с ножевыми атаками, жуткая традиция перешла на континентальную Европу. Всю зиму 2017 года Берлин терроризировал какой-то человек на велосипеде, который плескал кислоту в лицо молодым женщинам. На его счету шесть жертв. Преступника пока так и не нашли. Но немецкие психологи заранее объявили, что у него «большие проблемы».

Интернациональные мегаполисы Запада на наших глазах превращаются в подобия городов третьего мира. Те проблемы, с которыми в развивающихся странах еще пытаются бороться, в этих обителях глобализма расцветают пышным цветом — под чутким присмотром правозащитников и либералов. Преступления, которые раньше и представить нельзя было в богатейших европейских странах, радикально меняют моральный климат старой Европы.

Отдельная статья этнического криминала — преступления против женщин. Скандальные нападения в Кельне и других городах Германии, изнасилования и убийства, сексистские выходки, — об этом теперь приходится писать даже сверхтолерантным европейским журналистам.

В Париже и Мальме есть целые районы, где одинокая женщина не рискнет посидеть в кафе, не говоря уже об утренних пробежках по паркам. Многие теперь предпочитают носить джинсы вместо мини-юбок, чтобы избежать приставаний. Статистика изнасилований демонстрирует, что Швеция, например, уже сравнялась с африканскими странами.

Всё это образ жизни европейцев, постепенно подгоняя его под нормы шариата. А если кто попробует сопротивляться, в ход пойдут самые жестокие преступления, которые взрастила в Старом Свете политика глобализма.