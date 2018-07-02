В Адыгее женщину будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Прокуратура Кошехабльского района направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края Органом следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). «По версии следствия, в феврале 2014 года жительница Краснодарского края получила в связи с рождением второго ребенка государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере свыше 400 тыс. рублей. Не собираясь исполнять обязанности о целевом использовании средств маткапитала, в декабре 2014 года она заключила фиктивные договоры ипотеки с кредитной организаций и купли — продажи жилого помещения без реального намерения улучшать жилищные условия. Недостоверные сведения она предоставила в ГУ УПФ РФ Курганинском районе. Полученные средства маткапитала она обналичила и потратила по своему усмотрению.», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее Уголовное дело с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в Кошехабльский районный суд для рассмотрения по существу.