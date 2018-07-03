Число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза

Количество автомобильных угонов в Москве уменьшилось за последние годы в три раза. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения столичного Управления ГИБДД, передает «ТВ Центр».

Кроме того, глава города заявил, что в столице в 2,5 раза сокращается и общее количество ДТП. Серьезным подспорьем в улучшении статистики стали такие проекты как «мобильный инспектор», система фото и видеофиксации нарушений, а также работа Ситуационного центра. Правительство Москвы продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой и создавать условия для их эффективной деятельности.

"Вы спасли и спасаете каждый год тысячи жизней людей. Тысячи людей спасаете от травм и инвалидности на дорогах, это очень важно. И такое снижение количества ДТП на дорогах ведет к тому, что улучшается и движение на дорогах. Ведь тысячи и тысячи ДТП провоцируют остановку движения на час, на полтора, иногда и больше. Это, конечно, очень важная работа", — отметил Собянин.