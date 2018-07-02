Во ФСИН рассказали, за какие преступления чаще отбывали наказание в колониях последние пять лет

Чаще всего в 2017 году осуждённые в России отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками, — 136 029 человек, а также за убийства (122 905 человек), кражи (73 493 человек), разбой (34 346 человек) и грабежи (27 382 человек). Такие данные RT предоставили во ФСИН

В 2012 году самым распространённым видом преступления среди отбывающих наказание в исправительных колониях было убийство (156 278 человек). На втором месте — преступления, связанные с наркотиками (124 955 человек). Замыкали тройку кражи (97 356 человек). Далее шли разбой (55 063 человек) и грабежи (45 066 человек).

В 2017 году в исправительных колониях для взрослых в России находились 495 139 человек. В 2012 их число составляло 585 020 человек.

Что касается колоний для несовершеннолетних, в 2012 году их численность составляла 2 354 человек, в 2017 — 1443 человека.

Чаще всего в прошлом году в таких колониях отбывали наказание за следующие преступления: разбой и грабёж (327 человек), кража (204 человек), изнасилование (168), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (150 человек) и убийство (119 человек).

В 2012 году самыми распространёнными видами преступлений также были разбой и грабёж (728 человек). На втором месте — кража (488 человек). Далее шли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (255 человек), изнасилование (192 человек) и убийство (184 человек).

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