Массовую драку омских подростков сняли на видео

Массовая драка сибирских подростков попала на видео

Омские подростки устроили массовую драку на улице и попали на запись камер видеонаблюдения. Кадры в четверг, 5 июля, публикует НГС. ОМСК . На них видно, как молодые люди дерутся возле стоящего на дороге маршрутного такси, никто из очевидцев конфликта не пытается их разнять.

По данным издания, драка началась с того, что толпа подростков набросилась на троих 16-летних сверстников, те попытались забежать в салон автобуса, чтобы скрыться, но нападавшие настигли их и серьезно избили. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.