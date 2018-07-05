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Массовую драку омских подростков сняли на видео
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Массовая драка сибирских подростков попала на видео 

Lenta.ru 10 часов назад
Омские подростки устроили массовую драку на улице и попали на запись камер видеонаблюдения. Кадры в четверг, 5 июля, публикует НГС. ОМСК. На них видно, как молодые люди дерутся возле стоящего на дороге маршрутного такси, никто из очевидцев конфликта не пытается их разнять.
По данным издания, драка началась с того, что толпа подростков набросилась на троих 16-летних сверстников, те попытались забежать в салон автобуса, чтобы скрыться, но нападавшие настигли их и серьезно избили. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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