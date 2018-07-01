Венесуэльские болельщики обокрали колумбийского певца на 50 млн рублей 

Полиция вычислила преступников, ограбивших в Москве гостиничный номер колумбийского певца Малумы. По данным правоохранителей — это два гражданина Венесуэлы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Исполнитель прибыл в Россию на чемпионат мира по футболу. Из его номера в отеле Four Seasons в центре Москвы были похищены драгоценности и элитные часы на сумму в 50 млн рублей. Воры представились гостями певца и на этом основании получили дубликат электронного ключа.
«Установлены граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения. 15 июня из аэропорта Домодедово рейсом Москва — Лиссабон они улетели в Португалию», — пояснил собеседник агентства.
Венесуэльцам заочно предъявлены обвинения в краже.