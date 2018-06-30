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Застрелен сын экс-посла Молдавии в РФ
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В Кишинёве убит сын бывшего посла Молдавии в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
Сын молдавского дипломата Анатолия Цэрану был застрелен в Кишинёве в ночь на 30 июня.
Об этом Интерфакс-Украина рассказал начальник Генерального Инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.
Убийство произошло в квартире дома по улице Василия Лупу в Кишинёве.
Сообщается, что в результате ссоры двух молодых людей, одним из которых был Теодор Цэрану, один из них произвёл несколько выстрелов из пистолета.
В полиции заявили, что убийство совершил хозяин квартиры. В результате обыска у него было найдено другое зарегистрированное оружие.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее СМИ сообщали о похищении сына ливийского дипломата в Киеве.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2  Ещё 14 источников 
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