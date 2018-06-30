Застрелен сын экс-посла Молдавии в РФ

В Кишинёве убит сын бывшего посла Молдавии в России

Сын молдавского дипломата Анатолия Цэрану был застрелен в Кишинёве в ночь на 30 июня.

Убийство произошло в квартире дома по улице Василия Лупу в Кишинёве.

Сообщается, что в результате ссоры двух молодых людей, одним из которых был Теодор Цэрану, один из них произвёл несколько выстрелов из пистолета.

В полиции заявили, что убийство совершил хозяин квартиры. В результате обыска у него было найдено другое зарегистрированное оружие.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ сообщали о похищении сына ливийского дипломата в Киеве.