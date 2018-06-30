Ещё
В Южной Осетии задержали жителя Грузии за незаконное хранение марихуаны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южной Осетии задержали жителя Грузии за незаконное хранение марихуаны 

Sputnik Южная Осетия 57 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 30 июн — Sputnik. Сотрудники милиции Южной Осетии задержали 25-летнего жителя республики Грузия во время рейдовых мероприятий в поселке Ленингор, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Сотрудниками милиции была остановлена машина марки «Toyota Hilux». В ходе личного досмотра у водителя в кармане брюк был обнаружен бумажный сверток с высушенной растительной массой зеленого цвета", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно заключению экспертов правоохранительных органов, найденное вещество является наркотическим средством «марихуана» весом 3,95 грамм.
Проверкой по факту занимается УВД Ленингорского района.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Гассиев: Южная Осетия готовит "список Гришика Санакоева" В конгресс США внесли законопроект о принятии 51-го штата‍ Звезды "Игры престолов" сыграли свадьбу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичи оказались в «опасности»17
В России ответили на крымское «посмотрим» Трампа134
В Сети возмутились поступком Урганта и Слепакова253
Налог на дождь разгневал россиян246
Коллега «сдала» Собчак12
Видео
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
01:10
В России ответили на крымское «посмотрим» Трампа
Политика США
03:18
«Это Меркель виновата»: в США нашли, кто ответит за развал ЕС
В мире Статьи
02:04
Путин утвердил план по борьбе с коррупцией
Политика
00:48
Коллега «сдала» Собчак
Шоу-бизнес
01:28
Порошенко решил «протестировать» Кремль
Украина В мире
00:58
На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма
Украина В мире
01:42
«Натали Турс» закрыла шесть чартеров в Европу
Общество
13:05
Плата за дождь: в Пермском крае ввели «водосточный сбор»
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение