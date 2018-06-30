В Южной Осетии задержали жителя Грузии за незаконное хранение марихуаны 

ЦХИНВАЛ, 30 июн — Sputnik. Сотрудники милиции Южной Осетии задержали 25-летнего жителя республики Грузия во время рейдовых мероприятий в поселке Ленингор, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Сотрудниками милиции была остановлена машина марки «Toyota Hilux». В ходе личного досмотра у водителя в кармане брюк был обнаружен бумажный сверток с высушенной растительной массой зеленого цвета", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно заключению экспертов правоохранительных органов, найденное вещество является наркотическим средством «марихуана» весом 3,95 грамм.
Проверкой по факту занимается УВД Ленингорского района.