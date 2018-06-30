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В центре Таллина произошла стрельба
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В центре Таллина произошла стрельба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал в результате стрельбы в Таллине и был госпитализирован, передает Delfi.
Сообщается, что инцидент произошел на Пярнуском шоссе, рядом с баром "Cafe VS", у которого стояла группа людей.
"Между ними зашел спор и в какой-то момент появился пистолет. Все произошло очень быстро. Один выстрелил другому, по всей видимости, в плечо", — рассказал очевидец.
По словам пресс-секретаря полиции Барбары Лихтфельдт, по предварительным данным между двумя людьми произошла драка, в ходе которой 34-летний мужчина выстрелил в руку 26-летнему противнику.
Сообщается, что стрелок был задержан и доставлен в полицейский участок. У него оказалось действующее разрешение на огнестрельное оружие.
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