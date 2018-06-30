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Суд в Бразилии вновь отказался отпустить из-под ареста экс-президента Лулу да Силву
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Суд в Бразилии вновь отказался отпустить из-под ареста экс-президента Лулу да Силву 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Алешандри ди Мораис отказался удовлетворить иск бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Как сообщил в пятницу телеканал Globo, адвокаты политика добивались его освобождения из-под стражи на время рассмотрения всех апелляций, касающихся приговора по делу о коррупции.
По версии защиты, решение об аресте бывшего главы государства было вынесено слишком поспешно и с нарушением действующего законодательства. В частности, речь идет о том, что политика направили в тюрьму для отбывания наказания до того, как были рассмотрены все апелляции на вердикт. Кроме того, адвокаты Лулы да Силвы добивались передачи его дела другому судье ФВС, в этом им также было отказано.
Предыдущие апелляции защиты на решение об аресте экс-главы государства также были отклонены. Адвокаты Лулы да Силвы могут оспорить вердикт Мораиса перед пленумом ФВС.
7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако левая Партия трудящихся сообщила о решении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте.
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