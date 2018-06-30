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Суд отказался отпустить из-под ареста экс-президента Бразилии
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Суд отказался отпустить из-под ареста экс-президента Бразилии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется под стражей на время рассмотрения всех апелляций, касающихся приговора по делу о коррупции. Судья Федерального верховного суда (ФВС) страны Алешандри ди Мораис отказался удовлетворить иск политика.
Предыдущие апелляции адвокатов на решение об аресте экс-президента также были отклонены. Защита может оспорить вердикт Мораиса перед пленумом ФВС, передает ТАСС.
Лула да Силва начал отбывать наказание седьмого апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.
В конце января суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему тюремный срок с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 1 месяца. Однако левая Партия трудящихся намерена вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны.
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