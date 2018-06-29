Экс‐депутата арестовали в Турции по подозрению в помощи террористам 

Стамбульский суд арестовал бывшего депутата Эрена Эрдема от турецкой Народно‐республиканской партии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
О задержании Эрдем сообщил в своем Twitter.
«Меня сейчас задержали, я не знаю, в чем меня подозревают. Я был задержан полицией перед моим домом», — написал он.
Как сообщил турецкий телеканал NTV, Эрдема задержали в Анкаре так как считали, что он может покинуть страну
Экс-депутат подозревается в участии «в вооруженной террористической группировке». Кроме того, ему вменяется «разглашение государственной тайны». Эрдему грозит до 22 лет тюрьмы.
Александра Саргсяна, брата экс-президента Армении задержали за незаконное хранение оружия. Позже полиция его отпустила, а изъятое при обыске оружие оставили в участке для проведения судебно-медицинской экспертизы.