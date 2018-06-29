Экс‐депутата арестовали в Турции по подозрению в помощи террористам

Стамбульский суд арестовал бывшего депутата Эрена Эрдема от турецкой Народно‐республиканской партии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

О задержании Эрдем сообщил в своем Twitter.

«Меня сейчас задержали, я не знаю, в чем меня подозревают. Я был задержан полицией перед моим домом», — написал он.

Как сообщил турецкий телеканал NTV, Эрдема задержали в Анкаре так как считали, что он может покинуть страну

Экс-депутат подозревается в участии «в вооруженной террористической группировке». Кроме того, ему вменяется «разглашение государственной тайны». Эрдему грозит до 22 лет тюрьмы.