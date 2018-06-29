Ещё
Экс‐депутата арестовали в Турции по подозрению в помощи террористам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс‐депутата арестовали в Турции по подозрению в помощи террористам 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Стамбульский суд арестовал бывшего депутата Эрена Эрдема от турецкой Народно‐республиканской партии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
О задержании Эрдем сообщил в своем Twitter.
«Меня сейчас задержали, я не знаю, в чем меня подозревают. Я был задержан полицией перед моим домом», — написал он.
Как сообщил турецкий телеканал NTV, Эрдема задержали в Анкаре так как считали, что он может покинуть страну
Экс-депутат подозревается в участии «в вооруженной террористической группировке». Кроме того, ему вменяется «разглашение государственной тайны». Эрдему грозит до 22 лет тюрьмы.
Александра Саргсяна, брата экс-президента Армении задержали за незаконное хранение оружия. Позже полиция его отпустила, а изъятое при обыске оружие оставили в участке для проведения судебно-медицинской экспертизы.
360tv.ru: последние новости
Три в одном: юриста избили, похитили и ограбили на миллион Петербурженку осудили семь лет за убийство подруги из‐за 50 рублей Красноярских чиновников заподозрили во взятке в 10 млн от гражданина КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу Цымбалюк-Романовской61
Раскрыты засекреченные показания Сечина по делу Улюкаева128
Еще один туроператор столкнулся с проблемой4
На скоростную магистраль за трлн в Грозный дали добро962
Путин определил статус Каспийского моря440
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Пожары
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение