Два афериста могут сесть в колонию на 10 лет за незаконную продажу жилья в Хабаровском крае

Два «предпринимателя» организовали незаконную продажу жилья в Комсомольске‐на‐Амуре и Амурске . На этом они заработали семь миллионов рублей за два года. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Установлено, что с 2015 по 2016 годы мошенники искали собственников квартир с долгами за коммунальные услуги. Знакомая аферистов уговаривала жертв обменять квартиру или долю в ней на недвижимость меньшей площади. Обвиняемые представлялись риелторами или сотрудниками коммунального хозяйства и не планировали выполнять обещания.

После того, как собственники присылали все документы, фигуранты продавали квартиры. Так за два года они обманули шесть человек. Одному из них они предоставили комнату в коммунальной квартире, остальные остались без жилья. Также обвиняемые помогали женщинам через подложные документы обналичить материнский капитал.

В результате мошенники заработали семь миллионов рублей. Теперь они ждут суда.

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