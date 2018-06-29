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Два афериста могут сесть в колонию на 10 лет за незаконную продажу жилья в Хабаровском крае
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Два афериста могут сесть в колонию на 10 лет за незаконную продажу жилья в Хабаровском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два «предпринимателя» организовали незаконную продажу жилья в Комсомольске‐на‐Амуре и Амурске. На этом они заработали семь миллионов рублей за два года. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Установлено, что с 2015 по 2016 годы мошенники искали собственников квартир с долгами за коммунальные услуги. Знакомая аферистов уговаривала жертв обменять квартиру или долю в ней на недвижимость меньшей площади. Обвиняемые представлялись риелторами или сотрудниками коммунального хозяйства и не планировали выполнять обещания.
После того, как собственники присылали все документы, фигуранты продавали квартиры. Так за два года они обманули шесть человек. Одному из них они предоставили комнату в коммунальной квартире, остальные остались без жилья. Также обвиняемые помогали женщинам через подложные документы обналичить материнский капитал.
В результате мошенники заработали семь миллионов рублей. Теперь они ждут суда.
Прокуратура дагестанского города Буйнакска инициировала уголовное преследование по факту хищения средств из фонда обязательного медицинского страхования. Как выяснилось, услуги якобы оказывались лицам, которые уже покинули страну или умерли.
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