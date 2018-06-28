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Мужчина открыл стрельбу в редакции газеты Capital-Gazette в США
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Мужчина открыл стрельбу в редакции газеты Capital-Gazette в США 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Несколько человек погибли в ходе нападения неизвестного на редакцию газеты Capital-Gazette, которая расположена в городе Аннаполис в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает Fox News.
Телеканал отмечает, что стрелок схвачен полицией.
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