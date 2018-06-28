Ещё
Мужчина открыл стрельбу в редакции газеты Capital-Gazette в США
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Мужчина открыл стрельбу в редакции газеты Capital-Gazette в США
ТВ Центр
1 час назад
Комментарии
Фото:
ТВ Центр
Несколько человек погибли в ходе нападения неизвестного на редакцию газеты Capital-Gazette, которая расположена в
городе Аннаполис
в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает Fox News.
Телеканал отмечает, что стрелок схвачен полицией.
Читать ещё •••
ТВ Центр: последние новости
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы
Против главы карельского "Мемориала" Дмитриева завели новое дело
ВС обнаружил недостатки у законопроекта об отмене уголовной ответственности за репосты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без наличных: когда запретят кэш
121
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
73
Похороны Дементьева обернулись скандалом
67
Крымский мост устроил бум на полуострове
678
Саакашвили получил тюремный срок
129
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет
Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика
Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина
В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика
Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика
Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение