Мужчина открыл стрельбу в редакции газеты Capital-Gazette в США 

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В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы

Против главы карельского "Мемориала" Дмитриева завели новое дело

ВС обнаружил недостатки у законопроекта об отмене уголовной ответственности за репосты