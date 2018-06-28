В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы 

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к лишению свободы. Тбилисский суд признал политика виновным в избиении экс-депутата парламента Валерия Гелашвили.
"Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу об избиении Валерия Гелашвили присуждено шесть лет лишения свободы. Обвинительный приговор вынесла судья Шорена Гунцадзе", — приводит сообщение одного из местных телеканалов ТАСС.
Инцидент произошел в 2005 году. Тогда законодателя остановили в центре грузинской столицы сотрудники местного МВД, после чего вытащили из машин и избили. Гелашвили утверждал, что нападение на него организовал Михаил Саакашвили.
Примечательно, что Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В Грузии его, в частности, обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением.