В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы

"Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу об избиении Валерия Гелашвили присуждено шесть лет лишения свободы. Обвинительный приговор вынесла судья Шорена Гунцадзе", — приводит сообщение одного из местных телеканалов ТАСС

Инцидент произошел в 2005 году. Тогда законодателя остановили в центре грузинской столицы сотрудники местного МВД , после чего вытащили из машин и избили. Гелашвили утверждал, что нападение на него организовал Михаил Саакашвили.

Примечательно, что Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В Грузии его, в частности, обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением.