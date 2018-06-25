Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, в Домодедово два рейса отменили и пять задержали, в Шереметьево задержано девять рейсов.

В свою очередь во Внуково задержали 16 рейсов и четыре отменили.