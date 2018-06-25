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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 25 июня 2018
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово два рейса отменили и пять задержали, в Шереметьево задержано девять рейсов.
В свою очередь во Внуково задержали 16 рейсов и четыре отменили.
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