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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
25 июня 2018
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Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово два рейса отменили и пять задержали, в Шереметьево задержано девять рейсов.
В свою очередь во Внуково задержали 16 рейсов и четыре отменили.
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