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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, во Внуково 22 рейса задержали и один отменили, в Шереметьево задержано 10 рейсов.
В свою очередь в Домодедово отмены или задержек рейсов нет.
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